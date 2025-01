Sport.quotidiano.net - Il turno di Eccellenza: "Rata, partita insidiosa"

L’allenatore Luca Manisera, fino a poco tempo fa sulla panchina del Montefano e in passato di Vigor Castelfidardo e Portorecanati, presenta la seconda giornata di ritorno. Fano-Maceratese: "Sulla carta si pensa a una gara scontata quando l’ultima riceve la prima, ma ci sono delle insidie perché la Maceratese deve vincere e deve avere la giusta convinzione per conseguire un risultato importante". Atletico Mariner-Portuali Dorica: "È una gara decisiva nelle zone calde della classifica, specialmente per i locali che avrebbero delle difficoltà se non dovessero vincere, mentre per gli ospiti è una grande opportunità considerando che devono recuperare una gara". Urbino-Montefano: "L’Urbino vorrà riscattare la sconfitta dell’andata, addosso ha la spada di Damocle del ricorso del Fabriano e di fronte avrà un avversario motivato".