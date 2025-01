Gamberorosso.it - I migliori cocktail bar di Cortina d'Ampezzo

È evidente a chiunque sia passato dalle parti did’il perché questa piccola località incastonata nelle Dolomiti bellunesi abbia tanto successo tra l'elite internazionale e da così tanto tempo: gli occhi si riempiono del panorama, c'è il fascino storico del borgo e delle boutique, le montagne campeggiano su tutto. Già frequentata dall’altolocato turismo europeo sotto gli Asburgo nell’800, il territorio – la cui cultura ladina fu molto penalizzata durante il Fascismo – ebbe una rinascita dal dopoguerra in poi, con le Olimpiadi del 1956 e il coronamento definitivo nel 1963, quando fu set del film La Pantera Rosa di Blake Edwards (con il mitico hotel Cristallo, ora in ristrutturazione, a far da protagonista).Le prossime olimpiadi invernali del 2026 saranno, quindi, l’ulteriore mattone sulla fama della località ampezzana tra il pubblico internazionale, forse ora meno esclusivo di un tempo ma ugualmente danaroso.