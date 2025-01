Gaza cessate il fuoco a un passo | Netanyahu invia a Doha i capi di esercito e intelligence L’Idf | Pronti al ritiro anche immediato

Leggi su Open.online

Che sia la volta buona? A nove giorni dall’insediamento alla guida degli Stati Uniti di Donald Trump, il premier israeliano Benjaminha deciso dire a, dove sono in corso i negoziati indiretti con Hamas per un accordo diil, una squadra di altissimo livello politico e di sicurezza: il capo del Mossad David Barnea, il direttore dello Shin Bet Ron Bar, il responsabile per gli ostaggi delNitzan Alon e il consigliere politico dello stesso premier Ophir Falk. Il segnale di un possibile salto di qualità nei negoziati per trovare un’intesa ripresi il mese scorso in Qatar su pressione americana. La decisione, ha fatto sapere non a caso l’ufficio di, è stata presa dopo che il premier ha tenuto nel pomeriggio di sabato una riunione sul tema coi vertici degli organi di sicurezza, compreso il ministro della Difesa Israel Katz, nonché «rappresentanti delle amministrazioni Usa entrante e uscente».