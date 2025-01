Sport.quotidiano.net - Empoli-Lecce 1-3, giallorossi corsari nel segno di Krstovic

, 11 gennaio 2025 - Il, praticamente, indirizza la praticain 11', quando prima Morente e poifirmano l'istantaneo 2-0, seguito da tante chance costruite ma neutralizzate dal giovane Seghetti, che si fa così perdonare l'incertezza sul secondo gol ospite. I toscani barcollano ma a inizio ripresa riaprono la contesa con Cacace prima di sfiorare varie volte il pareggio. Pareggio che non arriverà mai, mentre icalano il tris in pieno recupero con una gemma di, che si prende la copertina del pomeriggio del Castellani e di una vittoria importantissima dei suoi in ottica salvezza. Le formazioni ufficiali D'Aversa sceglie un 3-4-2-1 aperto da Seghetti, protetto da Goglichidze, Ismajli e Viti, con Gyasi e Pezzella sulle bande e Grassi e Maleh in mezzo al campo: l'unica punta è Colombo, assistito da Esposito e Cacace.