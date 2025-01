Ilgiorno.it - Dramma a Toscolano Maderno, un operaio muore sotto gli occhi del collega

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Tragedia questa mattina attorno alle nove a, in un cantiere. Un lavoratore di 55 anni è morto dopo avere accusato un malore, con ogni probabilità un arresto cardiaco. I fatti sono accaduti in via Oleificio dove due operai stavano posando delle piastrelle. Ad un certo punto il 54enne, che poi è deceduto, ha detto di non sentirsi bene. Ilha immediatamente chiesto unico al numero unico 112, che sul posto ha inviato gli operatori del 118. Purtroppo le condizioni del piastrellista sono precipitate. I tecnici del 118 non hanno potuto aiutarlo. Sul posto c’erano un’automedica e due ambulanze.