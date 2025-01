Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Roma, Frattesi ha la soluzione per tornare a casa

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 09:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:RIYAD – Due anni fa, quando sembrava che ladovesse e volesse ricomprarlo dal Sassuolo, sfruttando anche quel 30% di sconto che era previsto nel contratto, Davideera così sicuro che l’affare sarebbe andato in porto che rinunciò a ferie lontane per essere pronto in qualsiasi momento. Anzi: non solo disse no a mete esotiche, ma rinviò più volte la partenza per il mare perché aspettava solo un cenno. Aveva anche scelto il numero, quel 16 di Daniele De Rossi che poi avrebbe indossato Leandro Paredes. Anche qualche mese fa, quando proprio De Rossi era diventato l’allenatore dellaaveva dato la sua disponibilità a. Perché l’Inter gli regala la possibilità di competere per grandi traguardi, e Davide questo lo sa bene, ma non lo considera imprescindibile: in campionato ha giocato da titolare solo 5 volte in stagione.