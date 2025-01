Laspunta.it - Cisterna, in arrivo altri impianti di videosorveglianza

Il Comune diha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento di 30mila euro per l’implementazione del sistema didel territorio comunale.Il bando, denominato “Sicurezza in Comune” per il finanziamento di nuovidi telecamere per implementare la sicurezza delle città, risale a giugno 2024.Il Comando di Polizia Locale, a seguito dell’analisi territoriale e delle necessità di coprire ulteriori aree di territorio da videosorvegliare, anche in relazione alle segnalazioni dei cittadini, ha individuato alcune zone della città nelle quali rafforzare il videocontrollo.In particolare si tratta di due siti nel quartiere San Valentino vale a dire il parco e l’area antistante la chiesa parrocchiale; un sito nella zona diVecchia a largo Giupponi e Via Ciotti; quattro punti di controllo lungo la circonvallazione interna da Via Roma a Via Guido d’Arezzo.