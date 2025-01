Ilfattoquotidiano.it - Anna Lou Castoldi: “Ho sofferto di ‘dismorfia’, mi sentivo sbagliata ma voglio dire a chi soffre che passa, è un momento. Papà Morgan? Non lo abbandonerò”

È stata una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Ballando con Le Stelle (noi di FQMagazine non abbiamo nascosto di fare il tifo per lei) eLou, che ora si dedica al suo lavoro da dj, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Figlia d’arte, a proposito di mamma Asia Argento e diha spiegato: “Essere figlia di due personaggi famosi come mamma eha comportato delle difficoltà ma come penso ci siano in tutte le famiglie. Io non cambierei i miei genitori mai con nessuno, loro mi hanno insegnato ad amare l’arte perché sono cresciuta in un ambiente artistico, molto stimolante e per questo li ringrazierò per sempre”.E ancora, sempre a proposito dei genitori, parole dolci per la madre (che in diverse occasioni si è seduta tra il pubblico di RaiUno per ammirarla danzare): “Io e mamma siamo legatissime.