Puntomagazine.it - Andrea Maggi a Nola: Il “Prof più amato della TV” presenta il suo nuovo libro al Caffè Letterario Mondadori

Domani, domenica 12 gennaio, l’insegnante e scrittore dialogherà con Autilia Napolitano,ndo “Il mio Socrate”, un romanzo che unisce filosofia e adolescenza.È stato insignito del titolo di “piùtv” e domani, domenica 12 gennaio, sarà aospite deldi piazza Marconi. Si tratta di, docente, scrittore e volto noto del docu-reality “Il collegio” in onda su Rai2.dialogherà con la giornalista Autilia Napolitano a partire dalle ore 18.00.La serata sarà occasione perre ildelessore, “Il mio Socrate” (Giunti 2024), un romanzo ma anche un saggio e un dialogo, che si snoda tra le domande e le tempeste dell’adolescenza, per riscoprire come la filosofia può ancora incontrare gli interrogativi dei ragazzi e indicarci la strada verso la libertà e la felicità.