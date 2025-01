.com - Amici 24, puntata 12 gennaio con Ornella Vanoni, Ermal Meta e Dardust

Nel primo appuntamento del nuovo anno del pomeridiano didi Maria De Filippi 24 saranno ospiti in studioTorna, per il primo appuntamento del 2025, il pomeridiano dell’edizione numero 24 didi Maria De Filippi, domenica 12su Canale 5 alle ore 14. A giudicare la gara di canto sarannoe il musicista e producermentre a giudicare la gara di ballo sarà il coreografo Garrison Rochelle.Ospite in studio il cantautoreche presenterà per la prima volta in televisione il nuovo singolo Il campione che anticipa il suo ritorno dal vivo in primavera con un tour teatrale.24,