Sport.quotidiano.net - Affari e amarcord in laguna. L’Inter domani a Venezia. Marotta, tuffo nel passato pensando al... mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Chiedetelo pure, a Beppe, cosa ne pensa deldi gennaio. Da esperto navigante nelle camere delle compravendite, il presidente delvi dirà che difficilmente si piazza il colpo della vita. Si deve cogliere l’occasione e ventisei anni fa, settimana più o settimana meno,ne colse una che valse la salvezza al. Prese Alvaro Recoba dal, per sei mesi. Voleva acquistare Giunti, in realtà, ma l’affare saltò in extremis e l’allora dirigente dei veneti virò sull’urugaiano. Che fece magie, trascinando i suoi alla salvezza. Era il 1999 e pochi giorni prima (proprio il 10 gennaio) lo scontro diretto tra i nerazzurri e ilal Meazza era finito con un eloquente 6-2. Il Veneto è una delle molteplici tappe deldirigente, poi transitato attraverso tante altre piazze, dalla Genova doriana alla Torino bianconera, fino al presente milanese, lui che ha natali lombardi (varesini).