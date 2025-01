Sport.quotidiano.net - Tutto pronto per il match con la Civitanovese. Atletico Ascoli: "Puntiamo a risollevarci»

Prosegue la preparazione dell’in vista della sfida di domenica al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro la. Il secondo derby consecutivo di questo inizio 2025 contro una squadra rossoblù certamente con valori diversi dalla capolista Sambenedettese, ma ugualmente temibile. La compagine del Patron Graziano Giordani non può permettersi ulteriori passi falsi e ha necessità di tornare a fare punti. E’ stato il capitano bianconero Matteo D’Alessandro a suonare la carica ai suoi partecipando su Tv Centro Marche alla trasmissione sul Girone F di Serie D. D’Alessandro assente al Riviera delle Palme a causa dell’influenza, non è ancora riuscito a giocare una sfida con la Samb, lui ex Porto d’è stato sempre bloccato da infortuni o squalifiche e anche stavolta ha saltato la rivincita con il patron Vittorio Massi, suo ex presidente negli anni biancazzurri.