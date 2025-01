Lanotiziagiornale.it - Trump primo presidente pregiudicato: Italia e Usa sempre più simili

L’afflato amoroso tra Usa e, con l’incontenibile voglia di assomigliarsi il più possibile, da ieri ha un nuovo sviluppo: anche gli Usa potranno fregiarsi di avere un. Donaldè stato condannato per avere nascosto i pagamenti di denaro alla pornostar Stormy Daniels.aveva già subito una condanna per frode finanziaria per aver comprato il silenzio dell’attrice di film porno, che aveva minacciato nel 2016, in piena campagna elettorale, affinché non rivelasse di aver fatto sesso con lui.Prevedibilissima la lagna. “È stato fatto per danneggiare la mia reputazione in modo che perdessi le elezioni e ovviamente non ha funzionato”, ha affermato. “E’ una vergogna per il sistema”, ha detto ilUsa. Al giudice Merchant è toccato ricordare che “le protezioni garantite all’ufficio delnon sono un fattore attenuante.