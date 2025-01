Romadailynews.it - Roma, inseguimento sulla Togliatti: arrestato un 23enne

In fuga con altri due complici, untunisino è stato fermato dai carabinieri dopo una tutta velocità su viale Palmiro.Ieri sera, su viale Palmiro, un’auto con tre persone a bordo ha seminato il caos tentando di sfuggire a un controllo dei Carabinieri della compagniaCasilina. Il veicolo, avvistato mentre procedeva a forte velocità e con i fari spenti, non si è fermato all’alt imposto dai militari, dando così inizio a un pericoloso.La fuga si è conclusa poco dopo, quando l’auto è finita contro una vettura parcheggiata. I tre occupanti, rimasti illesi, sono usciti dal mezzo e hanno cercato di dileguarsi a piedi, abbandonando il veicolo sul posto.I carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, undi origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.