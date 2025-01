Roma, alloggiava abusivamente in albergo armato e senza documenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 gennaio 2024- Prosegue l’attività messa in campo dalla Questura divolta ad arginare le situazioni di clandestinità e di spregio alla normativa vigente nelle strutture ricettive anche in un’ottica di più ampia prevenzione nell’ambito del sistema di sicurezza predisposto per l’anno giubilare.Sono scattati ieri pomeriggio i sigilli per una struttura ricettiva sita in via del castro Pretorio che, su ordine del Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., resterà chiusa per i prossimi sette giorni.A rilevare le irregolarità poi riscontrate sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, coadiuvati da personale della Divisione Amministrativa della Questura. Dai riscontri effettuati dai poliziotti nel corso di un mirato controllo amministrativo, è emersa, infatti, la predi una persona sprovvista didi identificazione, trovata in possesso di 2 coltelli a serramanico e peraltro già nota per precedenti di polizia a suo carico.