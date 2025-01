Romadailynews.it - Roma, aggredisce passanti e colpisce una vigilessa: arrestata

Una donna in escandescenza fermata in un negozio di viale Marconi: due feriti, tra cui un’agente della polizia locale.Momenti di tensione questa mattina a, in viale Marconi, dove una donna in escandescenza ha seminato il panico in un negozio e all’esterno, aggredendoe agenti della polizia locale.L’intervento è scattato dopo una segnalazione che riferiva di una donna sulla trentina intenta a disturbare e aggredire i presenti all’interno di un esercizio commerciale.Due agenti della polizia locale sono accorse sul posto e hanno tentato di riportare la donna alla calma. Tuttavia, durante l’intervento, una delle dueè stata colpita violentemente al volto. La situazione è degenerata ulteriormente quando la donna ha tentato la fuga, dirigendosi verso i, tra cui una signora che è rimasta ferita durante l’aggressione.