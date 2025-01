Tpi.it - Quando si toglie l’albero di Natale? Due le date più gettonate in Italia: ecco quali

sidi? Due lepiùsidi? La risposta più ovvia è:si ha tempo e voglia, ovviamente. Ma sono soprattutto due lepiùinper smontare e riporre in cantina gli addobbi natalizi.Si tratta dell’Epifania, il 6 gennaio, e della Candelora, il 2 febbraio, feste entrambe provenienti dalla religione cristiana. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, segna tradizionalmente la fine delle festività natalizie.perché è la prima data più gettonata per smontare gli addobbi, magari la sera dopo aver concluso gli ultimi festeggiamenti in famiglia o con gli amici.L’altra data, invece, è quella della Candelora, che si festeggia il 2 febbraio. Si tratta di una feste religiosa che celebra la presentazione di Gesù al Tempio e, inoltre, cade esattamente 40 giorni dopo la nascita di Gesù.