Prada pronta a fare sua Versace e creare un polo del lusso italiano

Il settore della moda internazionale è in fermento: il gruppostarebbe esaminando il dossier. Secondo indiscrezioni, la maison diguidata da Andrea Guerra e controllata da Miucciae Patrizio Bertelli starebbe valutando l’operazione con il supporto dei propri advisor. Tra questi, spicca la banca d’affari americana Citi, che avrebbe il ruolo di advisor pernel potenziale accordo.Non solo, in vendita anche Jimmy ChooSecondo rumors sempre più insistenti a partire da metà dicembre, Capri sarebbe intenzionata a vendereinsieme a un’altra griffe del suo portafoglio, Jimmy Choo. Per questo scopo, la holding avrebbe incaricato l’investment banking di Barclays di inviare il dossier ai potenziali acquirenti.Tra i destinatari spicca, che avrebbe ricevuto il dossier e lo starebbe attualmente valutando con il supporto dei suoi advisor finanziari e legali.