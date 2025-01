Unlimitednews.it - Motta “Derby gara speciale, Vlahovic e Conceicao out”

TORINO (ITALPRESS) – Thiago, alla vigilia delcontro il Torino, non vuole alibi, anche se gli infortunati e gli indisponibili saranno nuovamente numerosi. “Come sempre, sarà una partita complicata. E’ una partitaper noi, per i nostri i tifosi e per il club. Non vediamo l’ora di andare in campo: vogliamo vincere”, ha detto l’allenatore della Juventus. “In questa prima parte di stagione abbiamo perso soltanto due volte. Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, è vero. Abbiamo avuto diversi infortuni, ma questo non deve essere un alibi. Siamo una squadra giovane e dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita”, ha precisato. “Dobbiamo dare continuità alle vittorie. Questa è una delle nostre esigenze. Lavoriamo quotidianamente anche per migliorare questo aspetto.