Milano 20 aprile 2010 | quel capolavoro contro il Barcellona

Leggi su Ilnerazzurro.it

, 20. La sfida era importante. Lo stadio sarebbe stato tutto esaurito. Ancora una volta gli interisti mostravano il loro volto d’innamorati dichiarandosi pronti ad accogliere le armate all’interno del Tempio, con tutto il calore che si può riservare a degli uomini che avrebbero giocato non una partita ma “la partita”. Sembravano trascorsi decenni dalla fase a gironi quando il Barca di Guardiola ci mise k.o; all’angolo, quasi impauriti, incassammo, al Camp Nou, una sconfitta cocente ma salutare. Due a zero. L’Inter, damomento, crebbe e divenne una squadra dotata di carattere e temperamento; incominciò a conoscere i modi nonché i mezzi per spaventare e colpire il nemico, qualsiasi nemico. Incominciò anche a conoscere se stessa. Mise i cingoli e vestì l’armatura per mostrare all’universo il cuore forte dei suoi indomiti guerrieri.