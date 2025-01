Tvplay.it - Milan, non solo Okafor: c’è la doppia cessione a sorpresa

Tiene banco il capitolo cessioni in casa. Occhio alle novità delle ultime ore: ladi, infatti, potrebbe rappresentareil primo addio in casa rossonera in vista dell’attuale sessione del mercato invernaleTutto confermato e addio ormai a un passo:lascerà ilnelle prossime ore e abbraccerà l’inizio della sua nuova avventura sponda Lipsia. Accordo totale tra i due club: prestito con diritto di riscatto in favore del club tedesco fissato a 25 milioni di euro. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Occhio, però, alle novità anche sul fronte Chukwueze e Jovic. L’esterno offensivo nigeriano, infatti, potrebbe essere sacrificato per fare cassa, soprattutto per finanziare l’affare Rashford., non: c’è la(ANSA foto) TvPlay.