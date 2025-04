Juve Lecce 1 0 LIVE palo di Krstovic

Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole proseguire la sua marcia verso la zona Champions League. Dopo la vittoria col Genoa e il pareggio con la Roma, ora per Igor Tudor è in programma la sfida contro il Lecce. Obiettivo tre punti per i bianconeri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuve Lecce 1-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? TIRO VLAHOVIC – Subito al tiro Dusan Vlahovic su bella alla di Mckennie: la conclusione dell’attaccante bianconero però è troppo lenta e finisce tra le braccia di Falcone.2? GOL DELLA JuveNTUS! – I bianconeri trovano subito il gol del vantaggio allo Stadium: è Koopmeiners a trovare la rete con un bel sinistro a incrociare su assist di Vlahovic, sul quale Falcone non può fare niente. Juventusnews24.com - Juve Lecce 1-0 LIVE: palo di Krstovic! Leggi su Juventusnews24.com di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Lavuole proseguire la sua marcia verso la zona Champions League. Dopo la vittoria col Genoa e il pareggio con la Roma, ora per Igor Tudor è in programma la sfida contro il. Obiettivo tre punti per i bianconeri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? TIRO VLAHOVIC – Subito al tiro Dusan Vlahovic su bella alla di Mckennie: la conclusione dell’attaccante bianconero però è troppo lenta e finisce tra le braccia di Falcone.2? GOL DELLANTUS! – I bianconeri trovano subito il gol del vantaggio allo Stadium: è Koopmeiners a trovare la rete con un bel sinistro a incrociare su assist di Vlahovic, sul quale Falcone non può fare niente.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Lecce - dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 ...

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa : la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero

di Redazione JuventusNews24Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz ...

Prestiti Juve 2024/25 : strepitosa doppietta di Miretti contro il Lecce - minuti per Arthur e Facundo Gonzalez

di Redazione JuventusNews24Prestiti Juve 2024/25: strepitosa doppietta di Miretti contro il Lecce, minuti per Arthur e Facundo Gonzalez. Cosa è successo nell’ultimo weekend Tanti i calciatori che ...

Serie A, in campo Juventus-Lecce: 3 punti obbligati per i bianconeri a un passo dalla Champions - Juventus- Lecce, le formazioni ufficiali. LIVE TJ - JUVENTUS-LECCE 1-0 - Chance ghiotta per Vlahovic, ma l'attaccante bianconero spara alto. Juventus-Lecce (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico. Pronostici di Serie A | Venezia-Monza 1-0 (ok risultato esatto) | Inter-Cagliari (18) | Juventus-Lecce (20.45) | Sabato 12 aprile. Lecce-Juventus 1-1: video, gol e highlights. U20 | Juventus-Lecce | La partita. Ne parlano su altre fonti

Come riportato da tuttojuve.com: TJ - JUVENTUS-LECCE 1-0 - Chance ghiotta per Vlahovic, ma l'attaccante bianconero spara alto - 8' Locatelli cambia gioco per Vlahovic che piazza il fisico e subisce fallo. 7' Vlahovic si ritrova un pallone golosissimo dopo un rimpallo in area ospite, ma il serbo spedisce alto ...

Lo rende noto sport.virgilio.it: Quando si gioca Juventus - Lecce? - Serie A 2024/2025, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Stando a quanto scrive calciostyle.it: Juventus-Lecce, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 34 Juventus-Lecce, queste le formazioni ufficiali per la sfida dello Juventus Stadium. Tutto confermato per i due tecnici, con Tudor che cerca altri 3 punti per un posto in Champions ...