Ginnastica artistica Trofeo Città di Jesolo l’Italia vince il Dragone d’Oro Manila Esposito prima nell’All Around

Jesolo ospita la prima giornata del Trofeo Città di Jesolo 2025 di Ginnastica artistica. Il programma del sabato prevede la prova junior, seguito dalla gar senior. La prova a squadre della categoria junior vede il successo degli Stati Uniti, che domina la gara con un 157.750. L’argento va all’Italia A, composta da Eleonora Calaciura, Giulia Santinato, Sofia Frenna, Vittoria Ferrarini, Sofia Bianchi e Mia Proietti, a quota 153.450. E’ la seconda squadra azzurra di Alessia Cortellino, Ludovica Usuelli, Michelle Tapia, Alessia Cepparulo e Caterina Salerno a completare il podio con 149.150.l’Italia A debutta alla trave, con Eleonora Calaciura autrice di un 13.150 che la mette alle spalle solo dell’americana Caroline Moreau con 13.650. Nel corpo libero il miglior punteggio è sempre di Calaciura con 13. Leggi su Sportface.it Il Pala Turismo diospita lagiornata deldi2025 di. Il programma del sabato prevede la prova junior, seguito dalla gar senior. La prova a squadre della categoria junior vede il successo degli Stati Uniti, che domina la gara con un 157.750. L’argento va alA, composta da Eleonora Calaciura, Giulia Santinato, Sofia Frenna, Vittoria Ferrarini, Sofia Bianchi e Mia Proietti, a quota 153.450. E’ la seconda squadra azzurra di Alessia Cortellino, Ludovica Usuelli, Michelle Tapia, Alessia Cepparulo e Caterina Salerno a completare il podio con 149.150.A debutta alla trave, con Eleonora Calaciura autrice di un 13.150 che la mette alle spalle solo dell’americana Caroline Moreau con 13.650. Nel corpo libero il miglior punteggio è sempre di Calaciura con 13.

