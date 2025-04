Musetti è stellare a Montecarlo batte De Minaur e vola in finale Ora Alcaraz

Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si guadagna l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. L'azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break. Finisce 1-6, 6-4, 7-6 (7-4).Domani, la storica finale contro lo spagnolo. Per prendersi il titolo e volare per la prima volta nella top ten.Musetti in finale a MontecarloPartita a più facce per Musetti, che fatica a entrare nel match e perde male il primo set (6-1). Poi Lorenzo cambia passo e nel secondo agguanta diversi punti decisivi. Momento di svolta nel nono game, vinto da Musetti con relativo break portato a casa. L'azzurro serve quindi per il set e riporta tutto in parità, allungando il match al terzo.

