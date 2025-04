El Salvador il mistero dei migranti deportati da Trump sono spariti nel carcere di Cecot

migranti venezuelani deportati nelle scorse settimane nel Cecot, il carcere di massima sicurezza di El Salvador.El Salvador, il mistero dei migranti deportati da Trump: sono “spariti” nel carcere di Cecot (ANSA/HRW FOTO) – Notizie.comÈ la denuncia giunta in queste da diverse organizzazioni umanitarie, tra cui Human Rights Watch. Si tratterebbe di vere e proprie “sparizioni”, tanto che i familiari delle persone “probabilmente” espulse, poiché nessun elenco è mai stato divulgato dalle autorità, non hanno mai ricevuto alcuna notizia.Nelle scorse ore a Caracas si è tenuta una veglia davanti all’Ambasciata Salvadoregna. Per comprendere la portata di ciò che starebbe accadendo bisogna fare un passo indietro. Il 15 marzo scorso il governo degli Stati Uniti, su ordine del presidente Donald Trump, ha espulso 238 venezuelani. Notizie.com - El Salvador, il mistero dei migranti deportati da Trump: sono “spariti” nel carcere di Cecot Leggi su Notizie.com Non si ha più notizie deivenezuelaninelle scorse settimane nel, ildi massima sicurezza di El.El, ildeida” neldi(ANSA/HRW FOTO) – Notizie.comÈ la denuncia giunta in queste da diverse organizzazioni umanitarie, tra cui Human Rights Watch. Si tratterebbe di vere e proprie “sparizioni”, tanto che i familiari delle persone “probabilmente” espulse, poiché nessun elenco è mai stato divulgato dalle autorità, non hanno mai ricevuto alcuna notizia.Nelle scorse ore a Caracas si è tenuta una veglia davanti all’Ambasciataegna. Per comprendere la portata di ciò che starebbe accadendo bisogna fare un passo indietro. Il 15 marzo scorso il governo degli Stati Uniti, su ordine del presidente Donald, ha espulso 238 venezuelani.

