Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 risultati e marcatori della 28^ giornata

InGirone B la Castelfrettese vince e sale in Promozione così come il Loreto inGirone D. Nella zona play off (B) vincono Borghetto e Montemarciano, mentre in quella play out la Sampaolese perde a Castelbellino, San Biagio e Staffolo in casa. InGirone C il Le Torri Castelplanio perde ad Ostra Vetere ed il Cupramontana si avvicina. In quello F pareggiano Cingolana SF e Ripe San Ginesio e il Sarnano balza in testaVALLESINA, 12 aprile– InB la Castelfrettese vince e sale in Promozione. Nella zona play off vincono Borghetto e Montemarciano, mentre in quella play out la Sampaolese perde a Castelbellino, San Biagio e Staffolo in casa.InGirone C il Le Torri Castelplanio perde ad Ostra Vetere ed il Cupramontana si avvicina.