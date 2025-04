Gp Bahrain pole Piastri con McLaren e Ferrari insegue Leclerc terzo Hamilton solo nono

Piastri in pole position nel Gp del Bahrain con la McLaren. Piastri, alla seconda pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 12 aprile 2025 fa segnare il miglior tempo in 1'29''841. L'australiano in prima fila sarà affiancato dalla Mercedes del britannico George Russell, secondo in 1'30''009. terzo tempo per il monegasco

