Bambina di 11 anni violentata a Mestre seguita mentre tornava a casa fermato un senzatetto italiano 45enne

senzatetto che ha violentato la Bambina di 11 anni a Mestre è stato rintracciato tramite le immagini delle videocamere di sorveglianza Notizie.virgilio.it - Bambina di 11 anni violentata a Mestre, seguita mentre tornava a casa: fermato un senzatetto italiano 45enne Leggi su Notizie.virgilio.it Ilche ha violentato ladi 11è stato rintracciato tramite le immagini delle videocamere di sorveglianza

