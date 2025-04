DIRETTA Serie A Juventus Lecce 1 0 La sblocca Koopmeiners LIVE

Serie A con l’importante sfida tra la Juventus e il LecceDopo le gare giocate venerdì e questo pomeriggio, ultimo appuntamento di questo sabato valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo di una DIRETTA concorrente nella lotta per entrare nella prossima edizione della Champions League come la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Alla rete di capitan Manuel Locatelli ha risposto Eldor Shomurodov. Distanze invariate dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida importante dopo il pareggio a reti bianche casalingo del turno precedente contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce 1-0 | La sblocca Koopmeiners LIVE Leggi su Calciomercato.it Si chiude il sabato della trentaduesima giornata del campionato diA con l’importante sfida tra lae ilDopo le gare giocate venerdì e questo pomeriggio, ultimo appuntamento di questo sabato valido per la trentaduesima giornata del campionato diA.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo di unaconcorrente nella lotta per entrare nella prossima edizione della Champions League come la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Alla rete di capitan Manuel Locatelli ha risposto Eldor Shomurodov. Distanze invariate dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida importante dopo il pareggio a reti bianche casalingo del turno precedente contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Biathlon - Mass start femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA : Wierer precisa nella prima serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.30 15.15 Mattanza di Simon e Braisaz-Bouchet: la prima ha sbagliato tre volte in questa ...

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

DIRETTA Serie A - Roma-Napoli : segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli fa visita alla Roma nella Capitale nel posticipo domenicale valido per ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari. DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce | Le formazioni ufficiali – LIVE. Juventus-Lecce dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Juve Lecce, il risultato in diretta live della partita di Serie A. LIVE Alle 20.45 Juve-Lecce: Tudor rilancia Koopmeiners, Giampaolo punta su Krstovic. Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, Inzaghi schiera Lautaro e Arnautovic. Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto fanpage.it: Juventus-Lecce LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Juventus-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Lo segnala calciostyle.it: Juventus-Lecce, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 34 Juventus-Lecce, queste le formazioni ufficiali per la sfida dello Juventus Stadium. Tutto confermato per i due tecnici, con Tudor che cerca altri 3 punti per un posto in Champions ...

Come riferisce ilsussidiario.net: Diretta Juventus Lecce/ Streaming video tv: tra la Champions e la salvezza! (Serie A, 12 aprile 2025) - Diretta Juventus Lecce, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium di Torino per il trentaduesimo turno della Serie A 2024/2025.