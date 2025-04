Tudor a Sky Qui tutti verranno per fare la partita della vita Nico Gonzalez sta crescendo vi dico come sta Koopmeiners

Tudor a Sky: «Qui verranno per fare la partita della vita». Le dichiarazioni del tecNico dei bianconeri prima di Juve LecceIgor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.Tudor – «È un turno favorevole con gli altri scontri diretti? Noi siamo concentrati sul Lecce, qui tutti verranno per fare la partita della vita. Scelgo sempre le migliori opzioni, ma c’è davvero bisogno di tutti. Nico Gonzalez? Sta facendo bene, tutti stanno crescendo. Dobbiamo metterci tutto. Koopmeiners l’ho visto bene».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Qui tutti verranno per fare la partita della vita. Nico Gonzalez sta crescendo, vi dico come sta Koopmeiners» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24a Sky: «Quiperla». Le dichiarazioni del tecdei bianconeri prima di Juve LecceIgorha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.– «È un turno favorevole con gli altri scontri diretti? Noi siamo concentrati sul Lecce, quiperla. Scelgo sempre le migliori opzioni, ma c’è davvero bisogno di? Sta facendo bene,stanno. Dobbiamo metterci tutto.l’ho visto bene».Leggi su Juventusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Tudor Juve (Sky Sport) - ci siamo : accordo ai dettagli - il tecnico è atteso già in serata a Torino. Tutti gli aggiornamenti

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve (Sky Sport), ci siamo: accordo ai dettagli, il tecnico croato è atteso già in serata a Torino per iniziare la sua nuova avventura. Ultimissime Ci siamo per ...

Nuovo allenatore Juve (Sky) - cambio in panchina prima del Genoa? Poche speranze per Thiago Motta : dai costi fino al contratto di Tudor. Cosa succederà nei prossimi giorni

di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve (Sky), cambio in panchina prima del Genoa? Tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro di Thiago Motta Saranno giorni caldissimi in casa Juve. ...

Tudor Juve (Sky) - potrebbe essere il nuovo allenatore da lunedì! Crescono le quotazioni di un esonero imminente di Thiago Motta : le prossime ore saranno decisive

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve (Sky), potrebbe essere il nuovo allenatore da lunedì con la ripresa degli allenamenti: tutti i dettagli sulla panchina bianconera Ci sarebbero importanti ...

Tudor a Sky: «Qui verranno per fare la partita della vita». Tudor: "Niente calcoli, è una battaglia e si va". Roma-Juventus, Tudor: "Vogliamo sempre vincere, ma siamo sulla strada giusta". Tudor: "La sfida contro la Roma non è decisiva". Tudor: "Giovani o no, alla Juve si deve vincere". Juventus, cori per Tudor al J Hotel: lui si affaccia e saluta i tifosi. VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da msn.com: Motta azzerato a Sky: “Ti sei perso la storia Juve. Tudor? Seconda scelta…” - La prima di Juve targata Igor Tudor, ma anche le differenze rispetto a Thiago Motta e cosa non è andato con l'ormai ex tecnico bianconero, con alcuni dati incredibilmente uguali con l'esperienza al Bo ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: SKY - Clamoroso Juventus, Tudor firma stasera. Motta esonerato - Secondo quanto riferisce la redazione di SKY Sport l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore con la dirigenza piemontese che ha individuato in Igor Tudor il sostituto.

In base alle informazioni di sport.sky.it: Juventus, Tudor in conferenza: "Giovani o no, qui si vince. Locatelli capitano" - Oggi è il giorno delle prime parole da allenatore della Juve di Igor Tudor, che verrà presentato in conferenza stampa dal responsabile dell'area tecnica bianconero Cristiano Giuntoli e ...