Inzaghi elogia Inter super performante Carlos Augusto straordinario

Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Cagliari, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Di seguito le sue parole.LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi si è così espresso a DAZN al termine del match vinto dall'Inter contro il Cagliari per 3-1: «Arnautovic ha fatto una grande gara. In occasione del secondo gol, ha dato una grandissima palla a Lautaro Martinez. Poi il Toro ha completato il gol del 2-0, bellissimo da vedere. Tenevamo tanto a questa gara, sapevamo non sarebbe stato semplice ma abbiamo fatto molto bene. Dopo il 2-1 siamo rimasti concentrati, segnando il 3-1 e continuando il percorso di cui siamo orgogliosi. L'anno scorso abbiamo fatto 49 partite stagionali, mentre ora siamo già a 48 il 12 di aprile. Stagione super performante a cui ci stiamo abituando con grandissimo sacrificio da parte di tutti».

