Avis provinciale Bergamo Roberto Guerini nominato nuovo presidente

Ecodibergamo.it - Avis provinciale Bergamo, Roberto Guerini nominato nuovo presidente Leggi su Ecodibergamo.it LA NOVITÀ. «Sono onorato dell’incarico che assumo con grande entusiasmo e responsabilità, focus su giovani e formazione».

