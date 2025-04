La Croce Rossa dona colori e materiale di cancelleria ai reparti di Neuropsichiatria Infantile e Pediatria del Policlinico

Croce Rossa Italia ha scelto di donare sorrisi e colori ai piccoli ricoverati al Policlinico. Il Comitato Cri ha donato materiale di cancelleria e colori ai reparti di Neuropsichiatria Infantile e Pediatria.Saranno. Foggiatoday.it - La Croce Rossa dona colori e materiale di cancelleria ai reparti di Neuropsichiatria Infantile e Pediatria del Policlinico Leggi su Foggiatoday.it Pennarelli, matite colorate e stelle filanti: così il Comitato di Foggia dellaItalia ha scelto dire sorrisi eai piccoli ricoverati al. Il Comitato Cri hatodiaidi.Saranno.

