C’è Vasco che dice no alle truffe sul web

alle truffe che corrono sul web. Vasco Rossi ci mette la faccia e mostra un’altra faccia (non la sua, ma una perfettamente identica generata con l’intelligenza artificiale) sfruttata da criminali che “la usano facendomi dire cose che non ho mai detto” e lucrando su merchandising abusivo per rubare denari a ignari fan prossimi al capitolare nella trappola cibernetica. È accaduto a molti di noi, ai nostri genitori, ai nostri nonni: e Vasco, diventa testimonial a suo malgrado di una battaglia che ha coinvolto ministri, attori, star. Tutti generati dal deepfake. Il profondo mare dei tarocchi su Internet. “Non cadete nelle truffe, questa è un’altra pagina dove vendono materiali non miei”, ammonisce Vasco mostrando, uno dopo l’altro, pagine fake, orologi fintamente firmati Blasco, scarpe ‘griffate’ dal rocker di Zocca e altre amenità. Ilrestodelcarlino.it - C’è Vasco che dice no alle truffe sul web Leggi su Ilrestodelcarlino.it Detto con una delle canzoni-simbolo: cosa succede? Cosa succede in città, c’è qualche cosa, qualcosa che non va. Semplicemente, attenzioneche corrono sul web.Rossi ci mette la faccia e mostra un’altra faccia (non la sua, ma una perfettamente identica generata con l’intelligenza artificiale) sfruttata da criminali che “la usano facendomi dire cose che non ho mai detto” e lucrando su merchandising abusivo per rubare denari a ignari fan prossimi al capitolare nella trappola cibernetica. È accaduto a molti di noi, ai nostri genitori, ai nostri nonni: e, diventa testimonial a suo malgrado di una battaglia che ha coinvolto ministri, attori, star. Tutti generati dal deepfake. Il profondo mare dei tarocchi su Internet. “Non cadete nelle, questa è un’altra pagina dove vendono materiali non miei”, ammoniscemostrando, uno dopo l’altro, pagine fake, orologi fintamente firmati Blasco, scarpe ‘griffate’ dal rocker di Zocca e altre amenità.

