Addio a un’icona senza tempo il mondo del cinema piange una leggenda

Il mondo del cinema perde una figura che, per decenni, ha incarnato sullo schermo la potenza, il mistero e la durezza dei grandi "cattivi" d'azione. È morto a 90 anni uno degli attori più riconoscibili degli anni Settanta e Ottanta, celebre per i suoi ruoli iconici accanto a leggende del genere come Bruce Lee e Chuck Norris. Il decesso è avvenuto il 9 aprile in una casa di riposo di Granada Hills, a Los Angeles, come comunicato dalla figlia.Il pubblico lo ricorda soprattutto per quel personaggio inquietante con un fiammifero acceso tra le labbra, uno dei nemici principali nell'ultimo film girato (e completato postumo) da Bruce Lee, uscito nel 1978. Un ruolo entrato nell'immaginario di un'intera generazione. Mel Novak, la sua carriera, lunga quasi settant'anni, è stata costellata di apparizioni memorabili in pellicole che hanno segnato la storia del cinema di arti marziali e d'azione.

