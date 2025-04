De Vrij Mio salvataggio Importante mantenere 3 1 Inter grande gruppo

Vrij dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1, su Inter TV ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, ricordando il gol salvato sulla linea.grande REAZIONE – Stefan de Vrij commenta così la partita e commenta il gol salvato praticamente sulla linea: «Questa vittoria è importantissima, anche oggi abbiamo visto che nessuna partita è scontata. Nel secondo tempo purtroppo hanno fatto subito gol, non abbiamo iniziato benissimo, però abbiamo cercato e trovato il terzo gol. Dopodiché abbiamo gestito abbastanza bene. Mio salvataggio sulla linea? Era molto Importante sul 3-1, rischiavamo di riaprire la partita».De Vrij titolare in una difesa ineditaPRIMA VOLTA – Prima volta per il difensore olandese titolare con Bisseck e Carlos Augusto, la sua risposta: «Trio inedito oggi? Non lo sapevo (ride, ndr), giochiamo a memoria ormai con tutti, ognuno di noi sa quello che deve fare. Inter-news.it - De Vrij: «Mio salvataggio? Importante mantenere 3-1. Inter grande gruppo!» Leggi su Inter-news.it Dedopo-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1, suTV ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, ricordando il gol salvato sulla linea.REAZIONE – Stefan decommenta così la partita e commenta il gol salvato praticamente sulla linea: «Questa vittoria è importantissima, anche oggi abbiamo visto che nessuna partita è scontata. Nel secondo tempo purtroppo hanno fatto subito gol, non abbiamo iniziato benissimo, però abbiamo cercato e trovato il terzo gol. Dopodiché abbiamo gestito abbastanza bene. Miosulla linea? Era moltosul 3-1, rischiavamo di riaprire la partita».Detitolare in una difesa ineditaPRIMA VOLTA – Prima volta per il difensore olandese titolare con Bisseck e Carlos Augusto, la sua risposta: «Trio inedito oggi? Non lo sapevo (ride, ndr), giochiamo a memoria ormai con tutti, ognuno di noi sa quello che deve fare.

