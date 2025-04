Estrazione Superenalotto 12 aprile 2025 vincite e quote

aprile 2025, l’Estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 59. Ecco tutti i ragguagliTante le persone che nelle ultime ore hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ultima Estrazione settimanale del Superenalotto, sperando in un bacio della fortuna che potrebbe cambiare le loro vite. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.itSuperenalottoPunti 6: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5+: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5: Numero vincite 3 , quote € 64.457,17Punti 4: Numero vincite 385 , quote € 511,08Punti 3: Numero vincit 17049e , quote € 34,76Punti 2: Numero vincite 285. Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 12 aprile 2025: vincite e quote Leggi su Ilveggente.it 12, l’deldel concorso n. 59. Ecco tutti i ragguagliTante le persone che nelle ultime ore hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ultimasettimanale del, sperando in un bacio della fortuna che potrebbe cambiare le loro vite. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di, ma anche delleche porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:(LaPresse) – IlVeggente.itPunti 6: Numero0 ,€ 0,00Punti 5+: Numero0 ,€ 0,00Punti 5: Numero3 ,€ 64.457,17Punti 4: Numero385 ,€ 511,08Punti 3: Numero vincit 17049e ,€ 34,76Punti 2: Numero285.

