Certamen Brundisinum al Marzolla 40 studenti provenienti da diversi licei d’Italia

Certamen Brundisinum, che si conferma un grande successo per il Liceo Classico del Polo liceale ‘Marzolla Leo Simone Durano’ di Brindisi. Il ‘Marzolla’ ha accolto circa 40 studenti, provenienti da diversi licei d’Italia, in due giorni intensi, 10 e 11 aprile. Brindisireport.it - Certamen Brundisinum: al Marzolla 40 studenti provenienti da diversi licei d’Italia Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Conclusa la IV edizione del, che si conferma un grande successo per il Liceo Classico del Polo liceale ‘Leo Simone Durano’ di Brindisi. Il ‘’ ha accolto circa 40da, in due giorni intensi, 10 e 11 aprile.

Ritorna il Certamen Brundisinum : dalla Via Appia al Mare Nostrum

BRINDISI - Tutto pronto per la IV edizione del Certamen Brundisinum. Previsto l'arrivo di circa 40 studenti da tutta Italia che, nel tardo pomeriggio del 9 aprile, saranno accolti dalla dirigente ...

Napoli celebra la matematica : torna il Certamen "Renato Caccioppoli" al Liceo Mercalli

Napoli si prepara ad accogliere la XII edizione del Certamen nazionale di Matematica "Renato Caccioppoli", un evento di prestigio che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori studenti italiani. ...

Pomigliano : seconde al Certamen Nazionale di greco - il sindaco premia le studentesse dell’Imbriani

POMIGLIANO D’ARCO – Chiara Del Gesso e Carmela Sullo, studentesse della IV A del Liceo Classico Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco (NA), hanno conquistato il secondo posto ex aequo al primo ...

