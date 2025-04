Highlights Gol Juve Lecce LIVE le immagini del match – VIDEO

JuventusNews24Highlights Gol Juve Lecce in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 32ª giornataLa Juve affronta il Lecce, con il match in programma sabato 12 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions dopo la vittoria col Genoa e il pareggio con la Roma. Qui trovate gli Highlights e i gol di Juve Lecce LIVE1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Lecce.1? TIRO VLAHOVIC – Subito al tiro Dusan Vlahovic su bella alla di Mckennie: la conclusione dell’attaccante bianconero però è troppo lenta e finisce tra le braccia di Falcone.2? GOL DELLA JuveNTUS! – I bianconeri trovano subito il gol del vantaggio allo Stadium: è Koopmeiners a trovare la rete con un bel sinistro a incrociare su assist di Vlahovic, sul quale Falcone non può fare niente. Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Lecce LIVE: le immagini del match – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24Golin diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Lesalienti deldella 32ª giornataLaaffronta il, con ilin programma sabato 12 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions dopo la vittoria col Genoa e il pareggio con la Roma. Qui trovate glie i gol di1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata.1? TIRO VLAHOVIC – Subito al tiro Dusan Vlahovic su bella alla di Mckennie: la conclusione dell’attaccante bianconero però è troppo lenta e finisce tra le braccia di Falcone.2? GOL DELLANTUS! – I bianconeri trovano subito il gol del vantaggio allo Stadium: è Koopmeiners a trovare la rete con un bel sinistro a incrociare su assist di Vlahovic, sul quale Falcone non può fare niente.

