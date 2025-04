Scopri chi prova a sbloccare il telefono Android e fagli una foto

Android è fondamentale oggi perchè non si tratta più di proteggere solo un telefono, ma di tenere private le numerose informazioni personali che ci sono dentro, tra cui gli account di Google e Facebook, i messaggi di Whatsapp ed i sistemi di pagamento o di operazioni bancarie.Per questo motivo, oltre alle protezioni base di Android col blocco schermo, sono necessarie anche le misure antifurto per localizzare e bloccare lo smartphone anche se rubato o perso.Quello che andiamo a Scoprire ora, invece, è una misura di sicurezza particolare per chi sospetta di essere controllato, che aiuta a Scoprire se qualcuno, magari a casa, a scuola o a lavoro, sta provando a sbloccarei l nostro smartphone quando lo lasciamo incustodito.Tramite un'app gratuita è possibile configurare il dispositivo per scattare una foto con la fotocamera frontale quando qualcuno sbaglia il codice di sblocco ed è una funzione semplice, gratuita e alla portata di tutti, anche senza essere esperti di tecnologia. Leggi su .com La protezione di uno smartphoneè fondamentale oggi perchè non si tratta più di proteggere solo un, ma di tenere private le numerose informazioni personali che ci sono dentro, tra cui gli account di Google e Facebook, i messaggi di Whatsapp ed i sistemi di pagamento o di operazioni bancarie.Per questo motivo, oltre alle protezioni base dicol blocco schermo, sono necessarie anche le misure antifurto per localizzare e bloccare lo smartphone anche se rubato o perso.Quello che andiamo are ora, invece, è una misura di sicurezza particolare per chi sospetta di essere controllato, che aiuta are se qualcuno, magari a casa, a scuola o a lavoro, stando ai l nostro smartphone quando lo lasciamo incustodito.Tramite un'app gratuita è possibile configurare il dispositivo per scattare unacon lacamera frontale quando qualcuno sbaglia il codice di sblocco ed è una funzione semplice, gratuita e alla portata di tutti, anche senza essere esperti di tecnologia.

