Inter Zalewski rassicura ampquotSolo crampi ci vediamo mercoledìampquot

Inter per quanto riguarda le condizioni di Nicola Zalewski. Il laterale nerazzurro era uscito al minuto numero 67 nel. Leggi su Calciomercato.com Nessun allarme in casaper quanto riguarda le condizioni di Nicola. Il laterale nerazzurro era uscito al minuto numero 67 nel.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - idea Zalewski solo a una condizione! Il punto – Sky

L’Inter guarda con attenzione agli ultimi giorni di calciomercato. Come spiegato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero intervenire all’ultimo in caso di una cessione last-minute. ULTIMI GIORNI – Il ...

Inter Cagliari - massiccio turn-over di Inzaghi? Zalewski e Asllani verso una maglia da titolari

di RedazioneInter Cagliari, le probabili formazioni verso la gara di San Siro: lo scenario per la partita di Serie A Inzaghi prepara l’Inter B per la sfida contro il Cagliari, le possibili scelte ...

Fagioli alla Fiorentina - ma salta una sfida con l’Inter! Come Zalewski. Il motivo

Fagioli lascia la Juventus e si trasferisce alla Fiorentina prossima avversaria dell’Inter per ben due volte. Uno degli aspetti più particolari di questo trasferimento riguarda la sua disponibilità ...

A riportarlo è msn.com: Calcio: Inter, Zalewski ko per infortunio al polpaccio - (ANSA) - MILANO, 24 FEB - L'Inter perde anche Nicola Zalewski. L'esterno polacco ha infatti svolto esami clinici e strumentali per un problema muscolare: gli accertamenti hanno evidenziato un ...

Come riportato da calcionews24.com: Inter, il ct della Polonia: «Zalewski? Mi scuso con Inzaghi, non avevo senso che venisse. C’è stato questo problema» - Michal Probierz, ct della Polonia, ha parlato all’emittente polacca Sport.pl di quanto successo nelle ultime ore con Nicola Zalewski. L’esterno dell’Inter è infatti prima stato convocato e ...

A riportarlo è inter-news.it: Inter organizza incontro tra Zalewski e tifosi! Ecco quando e come partecipare - I tifosi dell’Inter avranno l’occasione unica di incontrare Nicola Zalewski in un evento esclusivo. Ecco quando, dove e soprattutto come. NUOVO EVENTO – Il nuovo acquisto Nicola Zalewski, per ora alle ...