Le Ragazze del Atletica Savoca sono vicecampionesse siciliane

Strepitoso risultato dell'Atletica Savoca, che ha messo al collo la medaglia d'argento con la categoria Ragazze al Campionato Siciliano di Società su pista, riservato ai nati negli anni 2012-2013. La manifestazione si è svolta allo stadio del Cus Palermo, proponendo interessanti spunti agli.

Le Ragazze dell'Atletica Savoca sono vicecampionesse siciliane

Strepitoso risultato dell’Atletica Savoca, che ha messo al collo la medaglia d’argento con la categoria Ragazze al Campionato Siciliano di Società su pista, riservato ai nati negli anni 2012-2013. ...

Le Ragazze dell'Atletica Savoca sono vicecampionesse siciliane. Campionato regionale di Marcia. Atletica Savoca terza ai campionati regionali categoria Ragazze. Corsa campestre, l'Atletica Savoca vince i titoli provinciali con Ragazze e Cadette. Atletica Savoca campione regionale della categoria Ragazze.

