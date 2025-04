De Martino umilia Felice

Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Paolina, viene da Roma ed è una musicista: suona il flauto traverso. La concorrente, invece, è Antonella. La ragazza è la rappresentante della Regione Piemonte, viene da Vercelli ed è ad Affari Tuoi da sole 4 puntate. Nella vita fa la responsabile in un negozio, un discount che vende un po' tutti i generi. E ha deciso di giocare insieme al suo compagno. Si chiama Felice, "di nome e di fatto". Stanno insieme da quasi due anni e hanno avuto un colpo di fulmine. Si sono conosciuti sui social e lui è rimasto folgorato da lei. Liberoquotidiano.it - De Martino umilia Felice Leggi su Liberoquotidiano.it Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. Prima di presentare il nuovo concorrente, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Paolina, viene da Roma ed è una musicista: suona il flauto traverso. La concorrente, invece, è Antonella. La ragazza è la rappresentante della Regione Piemonte, viene da Vercelli ed è ad Affari Tuoi da sole 4 puntate. Nella vita fa la responsabile in un negozio, un discount che vende un po' tutti i generi. E ha deciso di giocare insieme al suo compagno. Si chiama, "di nome e di fatto". Stanno insieme da quasi due anni e hanno avuto un colpo di fulmine. Si sono conosciuti sui social e lui è rimasto folgorato da lei.

Potrebbe interessarti anche:

Stasera tutto è possibile 2025 : il cast (ospiti - concorrenti) dello show di Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile 2025: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De Martino Qual è il cast di Stasera tutto è possibile 2025? Torna lo storico show condotto da Stefano De Martino ...

“Lo hanno sentito tutti”. C’è posta per te - arriva Stefano De Martino e Maria glielo dice all’orecchio

Nella serata di sabato 18 gennaio 2025, Stefano De Martino è stato ospite della seconda puntata di C’è Posta per Te, il celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’apparizione di ...

Stefano De Martino ubriaco fuori dal locale - gli chiedono la foto : la sua reazione (VIDEO)

Personaggi TV. Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più amati del momento e ogni sua apparizione, che sia in TV o nella vita di tutti i giorni, cattura l’attenzione del pubblico e dei ...

Affari Tuoi, "perché lo chiamano 'c'": Stefano De Martino umilia Felice | .it. Belen a Verissimo: "Sono tanto felice... Si può perdonare e si può ricominciare”. La showgirl parla del ritrovato amore con Stefano De Martino.. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di insolenzadir2d2.it che: In queste ore Stefano De Martino avrebbe umiliato indirettamente Mediaset in diretta. Vogliono farlo fuori: è caccia al sostituto. - Il successo di Stefano De Martino ha letteralmente preoccupato Mediaset, al punto che Striscia la Notizia non riesce più a tenere il passo del presentatore napoletano. Secondo quanto riportato da ...