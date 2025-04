Colloqui Iran Usa in Oman sul nucleare La Casa Bianca Passo avanti Atmosfera positiva e costruttiva

Colloqui “indiretti” sul nucleare tra Usa e Iran in Oman sono terminati dopo due ore, con un’Atmosfera che la delegazione di Teheran ha definito “costruttiva basata sul rispetto reciproco”. “Voglio che l’Iran sia un Paese bellissimo, grande e felice. Ma non possono avere le armi nucleari”, aveva detto Trump ai giornalisti prima dell’incontro diplomatico. “Sono lieto di annunciare che oggi a Muscat abbiamo ospitato il ministro Iraniano degli Esteri, Abbas Araghchi, e l’inviato del Presidente Usa, Steve Witkoff, e abbiamo condotto una mediazione per avviare un processo di dialogo e negoziati con l’obiettivo condiviso di arrivare a un accordo giusto e vincolante”, ha scritto su X il ministro degli Esteri Omanita Badr Albusaidi.Colloqui Iran-Usa: ecco i primi risvolti dopo gli avvertimenti di TrumpDopo le trattative, secondo l’agenzia Iraniana Mehr, i negoziatori americani e Iraniani hanno perfino parlato faccia a faccia “per pochi minuti”: il ministero degli Esteri Iraniano ha definito questo episodio come “degno di nota”, dal momento che le trattative odierne sono state “indirette”. Secoloditalia.it - Colloqui Iran-Usa in Oman sul nucleare. La Casa Bianca: “Passo avanti. Atmosfera positiva e costruttiva” Leggi su Secoloditalia.it “indiretti” sultra Usa einsono terminati dopo due ore, con un’che la delegazione di Teheran ha definito “basata sul rispetto reciproco”. “Voglio che l’sia un Paese bellissimo, grande e felice. Ma non possono avere le armi nucleari”, aveva detto Trump ai giornalisti prima dell’incontro diplomatico. “Sono lieto di annunciare che oggi a Muscat abbiamo ospitato il ministroiano degli Esteri, Abbas Araghchi, e l’inviato del Presidente Usa, Steve Witkoff, e abbiamo condotto una mediazione per avviare un processo di dialogo e negoziati con l’obiettivo condiviso di arrivare a un accordo giusto e vincolante”, ha scritto su X il ministro degli Esteriita Badr Albusaidi.-Usa: ecco i primi risvolti dopo gli avvertimenti di TrumpDopo le trattative, secondo l’agenziaiana Mehr, i negoziatori americani eiani hanno perfino parlato faccia a faccia “per pochi minuti”: il ministero degli Esteriiano ha definito questo episodio come “degno di nota”, dal momento che le trattative odierne sono state “indirette”.

