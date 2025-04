Corteo per la Palestina a Milano imbrattate e infrante vetrine Spara a Giorgia Scontri tra manifestanti e polizia – Foto e Video

Corteo di Milano per chiedere la fine della guerra a Gaza ed esprimere sostegno alla Palestina, messa in ginocchio dall’assedio israeliano e dal regime di Hamas. La manifestazione è partita da piazza Duca D’Aosta, di fronte alla stazione Centrale e ha attraversato le zone centrali a Nord della città fino a raggiungere l’Arco della Pace. All’altezza di Piazzale Baiamonti, sono si sono verificati Scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Prima, sono state infrante e imbrattate vetrine, mentre la gran parte del Corteo si è mossa in maniera pacifica. «Spara a Giorgia»All’altezza di Piazzale Lagosta, alcuni manifestanti hanno infranto e imbrattato le vetrine di una filiale di Banco Bpm. «Spara a Giorgia», hanno scritto sul vetro. Leggi su Open.online Sono circa 10 mila le persone che si sono unite oggi aldiper chiedere la fine della guerra a Gaza ed esprimere sostegno alla, messa in ginocchio dall’assedio israeliano e dal regime di Hamas. La manifestazione è partita da piazza Duca D’Aosta, di fronte alla stazione Centrale e ha attraversato le zone centrali a Nord della città fino a raggiungere l’Arco della Pace. All’altezza di Piazzale Baiamonti, sono si sono verificatitra le forze dell’ordine e i. Prima, sono state, mentre la gran parte delsi è mossa in maniera pacifica. «»All’altezza di Piazzale Lagosta, alcunihanno infranto e imbrattato ledi una filiale di Banco Bpm. «», hanno scritto sul vetro.

In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine - 7 manifestanti in questura

Circa 15mila persone hanno partecipato al corteo per la Palestina e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che ha attraversato Milano, dalla piazza di fronte alla stazione centrale fino all’Arco ...

