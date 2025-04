Ilnerazzurro.it - Inter-Cagliari, Inzaghi: “Vincere aiuta a vincere, sempre. Fiducia per mercoledì”

Dopo il pareggio sofferto di Parma e la battaglia di Champions contro il Bayern Monaco, l’non fallisce l’appuntamento con la vittoria e doma ila San Siro con un convincente 3-1. Tre punti pesantissimi nella corsa scudetto, che Simonecommenta così ai microfoni di DAZN.L’abbraccio ad Arnautovic dopo l’assist per Lautaro?“È stato bravissimo, ha disputato una grande partita. L’assist per il gol di Lautaro è stato l’ultimo tassello di un’azione perfetta, anche se gran parte del lavoro l’aveva già fatto lui. Bellissimo vedere quel raddoppio, ci tenevamo molto a questa gara e sapevamo che non sarebbe stata semplice”.Sul calo dopo il 2-1 di Piccoli:“C’è stata una distrazione, sì, ma la squadra è rimasta concentrata. Abbiamo trovato il terzo gol e portato a casa un successo importante che ci consente di proseguire il nostro percorso.