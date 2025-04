Sabato perfetto per Marc Marquez in Qatar vince la Sprint e si prende la pole

Qatar) (ITALPRESS) – Sabato perfetto per Marc Marquez, che in sella alla Ducati ufficiale, conquista sia la pole position del Gran Premio del Qatar (la quarta di fila), grazie al crono di 1’50?499, che la vittoria della Sprint Race.Dopo l’inaspettato zero nella gara domenicale di Austin, Marc Marquez riprende la propria corsa nel mondiale, vincendo la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Per l’otto volte iridato si tratta del quarto successo consecutivo al Sabato, arrivato dopo la pole position del pomeriggio (in 1’50?499). Lo spagnolo, inoltre, torna di prepotenza leader della classifica (98 punti) con due lunghezze di margine sul fratello Alex Marquez, nuovamente secondo al traguardo. Nonostante i tentativi di rimonta finale di Quartararo e Aldeguer, Franco Morbidelli si porta a casa il terzo posto sotto lo sguardo attento di Valentino Rossi. Unlimitednews.it - Sabato perfetto per Marc Marquez in Qatar, vince la Sprint e si prende la pole Leggi su Unlimitednews.it LUSAIL () (ITALPRESS) –per, che in sella alla Ducati ufficiale, conquista sia laposition del Gran Premio del(la quarta di fila), grazie al crono di 1’50?499, che la vittoria dellaRace.Dopo l’inaspettato zero nella gara domenicale di Austin,rila propria corsa nel mondiale,ndo laRace del Gran Premio del. Per l’otto volte iridato si tratta del quarto successo consecutivo al, arrivato dopo laposition del pomeriggio (in 1’50?499). Lo spagnolo, inoltre, torna di prepotenza leader della classifica (98 punti) con due lunghezze di margine sul fratello Alex, nuovamente secondo al traguardo. Nonostante i tentativi di rimonta finale di Quartararo e Aldeguer, Franco Morbidelli si porta a casa il terzo posto sotto lo sguardo attento di Valentino Rossi.

Potrebbe interessarti anche:

Luigi Dall’Igna entusiasta : “Marc Marquez è stato perfetto - ma bene anche Bagnaia. Il Mondiale non sono i 100 metri”

Una domenica dolce per Luigi Dall’Igna e un bacio alla Ducati di Marc Marquez in Thailandia, sede del primo round del Mondiale 2025 di MotoGP. La Casa di Borgo Panigale ha iniziato da dove aveva ...

MotoGP - Marquez torna dominante : “E’ stato un sabato perfetto”

MotoGP, Marc Marquez ha vissuto un sabato da assoluto dominatore: le sue dichiarazioni dopo la splendida vittoria nella Sprint Race. Dopo una lunghissima attesa, è finalmente iniziato il mondiale di ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non ho fatto il giro perfetto per la pole. La Sprint sarà combattuta”

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del ...

In Qatar arriva un altro sabato perfetto per Marc Marquez. Gioia Marc Marquez: "Sabato perfetto e sensazioni grandiose, il miglior inizio possibile in Ducati". MotoGP Sprint Thailandia, Marquez esulta: "Un sabato perfetto". MotoGP | Marquez: "Sabato perfetto, ma niente euforie. Pecco è forte". MotoGP, Marc Marquez: “Un sabato perfetto, devo dare il 100% senza guardare gli altri”. MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint in Thailandia: debutto super con Ducati, Bagnaia 3°. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di oasport.it che: MotoGP, Marc Marquez: “Buona sensazione, Alex mi ha attaccato ma sapevo di essere più veloce” - Marc Marquez completa un sabato perfetto e si impone partendo dalla pole position nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto atto ...

In base alle informazioni di fai.informazione.it: Marc Marquez domina la gara Sprint del GP del Qatar 2025 e riconquista la vetta del Mondiale - Un'altra prova di forza, un'altra vittoria senza discussioni. Marc Marquez (Ducati) ha firmato un sabato perfetto nel Gran Premio del Qatar, aggiudicandosi con autorità la gara Sprint e riconquistando ...

Lo rende noto rsi.ch: In Qatar arriva un altro sabato perfetto per Marc Marquez - In Qatar è arrivato un altro sabato perfetto per Marc Marquez. Per la quarta volta in stagione lo spagnolo ha ottenuto pole e vittoria nella sprint, riprendendosi così immediatamente dalla caduta nell ...