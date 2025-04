Volley maschile Superlega Civitanova lotta ma al tiebreak Perugia si prende anche gara 2

Perugia batte Civitanova nella sfida valida come gara-2 delle semifinali Scudetto della Superlega 2024/2025 di Volley maschile. Un successo importante per la Sir Susa, che vola quindi sul 2-0 nel confronto con la Lube: 21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15 il risultato finale. Questo vuol dire che gli uomini di coach Angelo Lorenzetti in gara-3 delle semifinali di Superlega, di nuovo in casa, avranno a disposizione il primo match point per volare in finale. La partita di questa sera ha visto una Civitanova combattiva: poco da rimproverare ai suoi ragazzi da parte di coach Giampaolo Medei, se non un impatto tutt’altro che positivo al tiebreak, dove non c’è mai stata storia.Lube Civitanova – Foto Roberto Bartomeoli/IPA SportSuperlega, Perugia batte Civitanova anche in gara-2: la cronacaI primi scambi della partita vedono Civitanova subito in palla con Bottolo che piazza i due punti di apertura. Leggi su Sportface.it battenella sfida valida come-2 delle semifinali Scudetto della2024/2025 di. Un successo importante per la Sir Susa, che vola quindi sul 2-0 nel confronto con la Lube: 21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15 il risultato finale. Questo vuol dire che gli uomini di coach Angelo Lorenzetti in-3 delle semifinali di, di nuovo in casa, avranno a disposizione il primo match point per volare in finale. La partita di questa sera ha visto unacombattiva: poco da rimproverare ai suoi ragazzi da parte di coach Giampaolo Medei, se non un impatto tutt’altro che positivo al, dove non c’è mai stata storia.Lube– Foto Roberto Bartomeoli/IPA Sportbattein-2: la cronacaI primi scambi della partita vedonosubito in palla con Bottolo che piazza i due punti di apertura.

