Roberto Benigni le folli interviste su Il Piccolo Diavolo tra la Sandrelli cinese e il Nobel

Ai tempi de Il Piccolo Diavolo, uscito nel 1988, Roberto Benigni rilasciò delle interviste sul film nel suo stile, spingendosi anche a parlare del suo nuovo lavoro, dicendo cose strampalate e fuorvianti, e in un inglese maccheronico. Le interviste, che l'attore e regista concesse in sala di montaggio, sono anche l'occasione per parlare del significato della sua commedia e, più in generale, di cinema."Ho rivisto le riprese, facevano schifo. Le ho strappate, ci ho sputato sopra e le ho fatte calpestare anche da un amico. Mi sono vergognato, ho pianto tutta la notte.".Così l'attore e regista ha raccontato in due interviste a Enrico Magrelli, una in italiano e una in inglese, la folle lavorazione del film.Benigni si è seduto accanto allo sceneggiatore Vincenzo Cerami "a un tipico tavolo da sceneggiatura, dove la sera ci si sdraia e si dorme", affrontando ostacoli ortografici, penne stilografiche ribelli e accenti francesi.

