Lortica.it - Effetti cumulativi ignorati: un’intera area esposta al rischio senza tutele

Mai valutato, per nessun impianto presente nella zona, l’effetto cumulo.Nessuna indagine o analisi – neanche una – è stata mai effettuata in tutta l’di San Zeno, Ripa di Olmo, Pieve al Toppo, Badia al Pino ecc., sugli (evidentemente esistenti.) impattisanitario-ambientali derivanti dalla quantità industriale (è proprio il caso di definirla così) di progetti in essere e/o già approvati ivi insistenti: ciò significa che le valutazioni via via fatte e le autorizzazioni concesse dagli organi competenti sono state svolte esclusivamente con riferimento ad ogni singolo impianto a sé stante, come se fosse in mezzo ad un deserto,mai considerare glicomplessivi e sinergici dello stesso in piena interazione con gli altri.una vera e propria aberrazione!Infatti, risulta necessaria – anzi indispensabile e decisiva – la valutazione degli impattidi tutte le attività produttive – la maggior parte delle quali industrie insalubri di prima e seconda classe – le cui emissioni inquinanti e nocive ricadono sulla stessadi interesse, sia avuto riguardo allo stato della situazione attuale che a quella simulata post-operam: tra l’altro, la normativa oggi vigente (All.